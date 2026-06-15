Mondial 2026 : L’Egypte effleure l’exploit

15-06-2026

Pour leur entrée en lice dans le Groupe G de la Coupe du Monde 2026 au Seattle Stadium, la Belgique et l’Égypte se sont séparées sur un score de parité 1-1 au terme d’un duel tactique particulièrement disputé.

Les Pharaons ont idéalement lancé leur tournoi en ouvrant le score dès la 19e minute grâce à une réalisation pleine de sang-froid d’Emam Ashour, parfaitement servi par son capitaine Mohamed Salah. Bousculés et longtemps en manque d’inspiration face au bloc compact égyptien, les Diables Rouges ont dû attendre la seconde période pour recoller au score. La lumière est finalement venue d’un coaching gagnant à la 66e minute : à peine vingt secondes après son entrée en jeu, l’attaquant Romelu Lukaku a mis la pression sur l’arrière-garde adverse sur un centre tendu de Thomas Meunier, poussant le malheureux défenseur Mohamed Hany à marquer contre son camp.

Ce partage des points logique permet aux deux sélections de lancer prudemment leur compétition avant les prochaines échéances du groupe.

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