Mondial 2026 : Le Maroc encore plus dans l’histoire

Au terme d’un scénario absolument intense au Monterrey Stadium pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le Maroc s’est qualifié pour les huitièmes de finale en éliminant les Pays-Bas aux tirs au but (3-2, 1-1 a.p.).

Après une première période stérile, l’attaquant néerlandais Cody Gakpo a débloqué la situation à la 72e minute, plaçant les Oranje en position idéale pour la qualification.

Dos au mur, les Lions de l’Atlas ont jeté toutes leurs forces dans la bataille et sont parvenus à arracher l’égalisation de manière héroïque à la 90e minute grâce à un but salvateur du défenseur Issa Diop.

Plus rien n’a été marqué durant les prolongations malgré la fatigue apparente des deux formations, ouvrant la voie à une séance de tirs au but irrespirable où le gardien Yassine Bounou et ses tireurs, conclus par l’essai décisif d’Ismael Saibari, ont fait la différence pour propulser le Maroc au tour suivant.