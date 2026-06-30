Mondial 2026 : Le Maroc encore plus dans l’histoire

30-06-2026

Au terme d’un scénario absolument intense au Monterrey Stadium pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le Maroc s’est qualifié pour les huitièmes de finale en éliminant les Pays-Bas aux tirs au but (3-2, 1-1 a.p.).

Après une première période stérile, l’attaquant néerlandais Cody Gakpo a débloqué la situation à la 72e minute, plaçant les Oranje en position idéale pour la qualification.

Dos au mur, les Lions de l’Atlas ont jeté toutes leurs forces dans la bataille et sont parvenus à arracher l’égalisation de manière héroïque à la 90e minute grâce à un but salvateur du défenseur Issa Diop.

Plus rien n’a été marqué durant les prolongations malgré la fatigue apparente des deux formations, ouvrant la voie à une séance de tirs au but irrespirable où le gardien Yassine Bounou et ses tireurs, conclus par l’essai décisif d’Ismael Saibari, ont fait la différence pour propulser le Maroc au tour suivant.

Fil d'actualités

Un nouveau module « Study Skills » pour préparer les étudiants

30-06-2026

SNCFT : signature d’un contrat avec un groupe chinois pour l&r

30-06-2026

Créances CNAM : l’Ordre des pharmaciens active une cellule de

30-06-2026

Climat : pas de canicule en Tunisie durant la première quinzaine de

30-06-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

Lire aussi

CM 2026 Mondial 2026 : Le Maroc encore plus dans l’h
CM 2026 Mondial 2026 : Le Paraguay écarte l’Allemag
CM 2026 Le président de la fédération saoudienne démis
CM 2026 Mondial 2026 : Casemiro et Martinelli brisent le r

Fil d'actualités

Un nouveau module « Study Skills » pour préparer les étudiants à la rentr

30-06-2026

SNCFT : signature d’un contrat avec un groupe chinois pour l’acquisi

30-06-2026

Créances CNAM : l’Ordre des pharmaciens active une cellule de crise

30-06-2026

Climat : pas de canicule en Tunisie durant la première quinzaine de juillet, se

30-06-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025