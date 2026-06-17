Mondial 2026 : Messi, Messi, Messi !

Pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026, l’Argentine a surclassé l’Algérie sur le score sans appel de 3-0, portée par une prestation magistrale de son éternel capitaine qui devient le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.

Face à des Fennecs combatifs mais rapidement dépassés par la justesse technique de l’Albiceleste, Lionel Messi a éclaboussé la rencontre de tout son talent en s’offrant un triplé retentissant pour doucher les espoirs algériens.

Maîtres du ballon et impériaux dans la gestion du rythme, les champions du monde 2022 envoient un message fort au reste de la compétition grâce à cette victoire nette et sans bavure, idéalement lancée par le génie de leur numéro 10.