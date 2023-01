Moody’s: La note souveraine de la Tunisie se dégrade à Caa2

Le 27 janvier 2023, l’agence de notation Moody’s a annoncé un abaissement de la note de la Tunisie à Caa2 avec des perspectives négatives. Cette décision, qui conclut l’examen initié en septembre 2022, est motivée par l’absence de financement pour répondre aux importants besoins de financement du gouvernement, augmentant ainsi les risques de défaut. L’agence a également abaissé les notations de la dette senior non garantie et la notation senior non garantie de la Banque centrale de Tunisie.

Selon Moody’s, la situation critique s’explique en partie par la faiblesse de la gouvernance et les risques sociaux importants. Les perspectives négatives reflètent l’opinion de l’agence selon laquelle à moins d’une amélioration opportune des perspectives de financement externe, la probabilité de défaut pourrait augmenter au-delà de ce qui est compatible avec une notation Caa2.

L’agence souligne que les retards prolongés dans la mise en place d’un nouveau programme du FMI éroderaient les réserves de change par le biais de prélèvements pour le paiement du service de la dette, exacerbant ainsi les risques de balance des paiements et la probabilité d’un rééchelonnement de la dette qui entraînerait des pertes pour les créanciers du secteur privé.

Moody’s indique également que les risques pesant sur le profil de crédit de la Tunisie resteront orientés à la baisse, même dans le cadre d’un éventuel accord avec le FMI, les perspectives de financement restant tributaires de la mise en œuvre rapide et soutenue de réformes qui s’avéreront difficiles face aux faiblesses de la gouvernance et à l’exposition aiguë aux risques sociaux.

Gnetnews