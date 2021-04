Mouîne Chaâbani : « Nous avons été sérieux »

Le coach de l’Espérance Sportive de Tunis, Mouîne Chaâbani, a déclaré, après le nul concédé face au Mouloudia d’Alger que son équipe a atteinte son objectif : « Nous cherchions la victoire et aurions pu finir la première période avec une avance de deux buts mais le portier du MCA a stoppé le tir de Khenissi. L’adversaire était dos au mur et mis la pression en seconde période jusqu’à l’égalisation. Le nul nous permet, tout de même, d’atteindre notre objectif. La semaine fut difficile car le match disputé au Sénégal a laissé des séquelles. Nous avons joué avec un seul pivot et étions obligés d’aligner Ben Hamida au milieu. Les médias égyptiens vont mettre la pression et c’est aux médias tunisiens de leur répondre. De notre côté, nous avons été très sérieux et notre qualification est méritée ».