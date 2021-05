Mouine Chaâbeni : « Nous n’allons pas répéter les mêmes erreurs »

A la veille du match retour contre le CR Belouizdad, le coach de l’Espérance Sportive de Tunis s’est présenté en conférence de presse et a déclaré : « Le résultat d’Alger est très dur à remonter. Nous étions beaucoup trop confiants et nous avons fait face à un adversaire au top de la forme et qui n’a rien lâché. Ce samedi, nous serons en pleine possession de nos moyens et nous n’allons pas répéter les mêmes erreurs. Le match contre le CRB se jouera beaucoup sur le mental et le sens du sacrifice de tout le groupe ».

