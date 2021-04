Mouine Chaâbeni : « Respect pour tous, peur de personne »

L’entraineur de l’Espérance Sportive de Tunis a parlé de ce qui attend son équipe en quart de finale de la ligue des champions d’Afrique. Les Sang et Or pourraient affronter le CR Belouizdad, Kaizer Chiefs ou Al Ahly. Pour le coach espérantiste, l’objectif est clair : « Nous avons terminé leaders de notre groupe. Sauf que cela ne veut pas dire que nous partons favoris. La saison passée, le dernier carré était composé uniquement des deuxièmes de leurs groupes. L’équipe algérienne est redoutable. Les Sudafricains sont toujours difficiles à jouer surtout chez eux et tout le monde connait la valeur d’Al Ahly. Nous sommes prêts à aller le plus loin possible dans cette compétition. Nous respectons tout le monde mais nous n’avons peur de personne ».

