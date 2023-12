Nabil Ammar reçoit le président de la Chambre de commerce et d’industrie Tuniso-Française

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Nabil Ammar, a tenu une réunion le mercredi 5 décembre 2023, avec M. Khalil Chaibi, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française (CCITF). La délégation de la CCITF comprenait également le Directeur Général et le Secrétaire Général de l’institution.

Cette rencontre a offert l’opportunité d’examiner en détail les activités principales de la CCITF et d’explorer les moyens de stimuler les investissements étrangers en Tunisie. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la diplomatie économique du Ministère, adoptant une approche interactive impliquant les acteurs économiques des secteurs public et privé des deux pays.

Lors de la réunion, les deux parties ont convenu de renforcer la coordination entre le Ministère et la CCITF, cherchant à identifier un programme de travail commun pour les périodes à venir. Cette coopération vise à créer un environnement propice aux investissements étrangers en Tunisie, contribuant ainsi au développement économique du pays.

Gnetnews