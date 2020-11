Naceur Bedoui : « La C1 ? La FTF est venu au secours du CS Sfaxien »

Sous la menace de la Confédération africaine de football qui a exigé que les participants à la prochaine ligue des champions d’Afrique n’aient pas de dettes, le CS Sfaxien profitera du soutien de la FTF. C’est du moins ce qu’a annoncé l’ex gardien de but et chroniqueur Naceur Bedoui : « L’instance du football tunisien a décidé de venir en aide au CSS en déboursant quelques 830 000 dinars pour régler tous ses litiges et ainsi pouvoir participer à la prochaine C1 ».

