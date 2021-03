Nagguez pour Elhouni : Victoire historique de l’Espérance au Caire

Enfin ! Après plusieurs tentatives échouées, l’Espérance Sportive de Tunis a obtenu la première victoire de son histoire en Egypte. Un succès largement mérité, face au Zamalek qui l’avait éliminée la saison dernière en quart de finale de la ligue des champions d’Afrique.

Les Sang et Or ont dominé le club cairote en aller et retour et se qualifient pour les quarts de finale. Le Zamalek, avec deux points au compteur, est quasiment éliminé.

