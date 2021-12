Najla Bouden reçoit les propositions des experts comptable pour un meilleur régime fiscal

Najla Bouden , la chef du gouvernement a rencontré ce mercredi 8 décembre le président de l’Orde des experts comptable tunisiens, Walid Ben Salah. Cette rencontre a permis à ce dernier de présenter à la locataire de la Kasbah un dossier comportant plusieurs propositions relatives à la modification du régime fiscal et au renforcement de l’investissement.

Ainsi, parmi ces propositions, Ben Salah a émis l’idée d’alléger et de simplifier les textes législatifs et les procédures. Il a également exprimé le souhait de travailler plus efficacement à la lutte contre la contrebande, a renforcer les contrôles et améliorer le climat des affaires.

De son côté, la chef du gouvernement, a réaffirmé le rôle important des experts comptables dans la contribution aux réformes économiques que le gouvernement projette d’appliquer dans le domaine de la finance publique et le renforcement de l’investissement.

Elle a ainsi souligné que les experts comptables représentent une force de propositions pour renforcer l’investissement et créer un climat favorables pour attirer les investisseurs.

Gnetnews