Nouveau programme « Exporti, Exportez Tounsi » : Un soutien pour les entreprises tunisiennes vers l’Union Européenne

150 entreprises industrielles tunisiennes, désireuses d’exporter vers l’Union Européenne (UE), bénéficieront du nouveau programme « Exporti Tounsi ». Ce programme est soutenu par l’UE et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie (MIME).

Le programme vise à accompagner les entreprises opérant dans divers secteurs tels que les vêtements professionnels techniques, les dattes et dérivés, l’huile d’olive, les dispositifs médicaux, et les ingrédients naturels. Il les aidera à maîtriser les prérequis nécessaires pour réussir leurs opérations d’exportation vers les marchés de l’UE, tout en tenant compte des spécificités de chaque secteur.

S’inscrivant dans le cadre du projet « Croissance Qualitative pour l’Emploi (CQE) », le programme « Exporti Tounsi » offrira aux entreprises sélectionnées un accompagnement sectoriel comprenant des formations et des opportunités de réseautage, facilitant ainsi leur accès aux marchés européens.

Des actions ciblées, telles que des missions de prospection et des rencontres bilatérales (BtoB), seront également organisées pour mettre en relation les entreprises tunisiennes avec des acheteurs potentiels européens.

