Oussema Sellami : « C’est le début de la fin de l’effectif Sang et Or »

L’Espérance Sportive de Tunis a été éliminée par Al Ahly qui disputera la finale de la C1 face aux Kaiser Chiefs. Le chroniqueur de l’émission Sport Max sur les ondes d’IFM a déclaré : » L’actuelle génération de joueurs de l’Espérance s’approche de la fin. Certains s’en iront à cause de leur rendement insuffisant. D’autres, parcequ’ils ont pris de l’âge. L’équipe souffre de plusieurs problèmes techniques et tactiques et aura besoin d’un nouveau souffle ».

GnetNews