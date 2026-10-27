Ouverture dâ€™une session de lâ€™ARP avec lâ€™arrivÃ©e dâ€™un nouveau dÃ©putÃ©

27-10-2026

La cinquiÃ¨me session parlementaire ordinaire 2026-2027 a Ã©tÃ© ouverte ce mardi au Palais du Bardo. Au programme de cette premiÃ¨re sÃ©ance : la prestation de serment de Chaker Bouthouri, nouveau dÃ©putÃ© de la circonscription dâ€™El Kabaria, dans le gouvernorat de Tunis.

La sÃ©ance plÃ©niÃ¨re inaugurale sâ€™est dÃ©roulÃ©e sous la prÃ©sidence de Brahim Bouderbala, prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e des reprÃ©sentants du peuple (ARP), entourÃ© de ses deux vice-prÃ©sidents, Saoussen Mabrouk et Anouar Marzouki.

Dans son discours, Brahim Bouderbala a affirmÃ© la volontÃ© du Parlement de prendre part aux efforts du pays, en sâ€™appuyant sur son rÃ´le de lÃ©gislateur et de contrÃ´le de lâ€™action du gouvernement. Il a citÃ© trois prioritÃ©s : encourager la croissance Ã©conomique, rÃ©duire la lourdeur des dÃ©marches administratives et amÃ©liorer la qualitÃ© des services rendus aux citoyens. Il a aussi insistÃ© sur lâ€™importance de renforcer la coordination entre le pouvoir exÃ©cutif et le pouvoir lÃ©gislatif.

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