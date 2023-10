Pas d’unanimitÃ© au Conseil de sÃ©curitÃ© autour de l’offensive de Hamas, menÃ©e 50 ans aprÃ¨s la guerre d’Octobre

Pas d’unanimité au Conseil de sécurité autour de l’offensive de Hamas, menée 50 ans après la guerre d’Octobre

L’unanimité a été absence du Conseil de sécurité de l’ONU, dimanche soir, au sujet de l’appel des Etats-Unis, à une condamnation ferme de l’offensive surprise lancée le samedi 07 Octobre par le mouvement de résistance islamiste, Hamas, dans la bande de Gaza, laquelle se poursuit encore.

Les Etats-Unis avaient appelé avant la tenue de la réunion du Conseil de sécurité à New-York, l’ensemble de ses membres à une condamnation ferme de l’assaut de Hamas contre Israël.

L’ambassadeur US adjoint auprès du Conseil de sécurité a déclaré aux médias qu’un important nombre de pays ont condamné les attaques de Hamas, mais, visiblement pas tous.

Selon des diplomates, aucun pays n’a présenté une proposition pour la publication d’une déclaration commune du conseil de sécurité, leque affiche, souvent, une divergence envers la cause palestinienne.

Les membres de l’instance suprême de l’ONU cherchent à émettre un communiqué conjoint, mais les concertations sont difficiles, certains membres souhaitent s’accorder autour d’un texte, allant au-delà d’une simple condamnation de Hamas, ajoutent-ils.

Le mouvement de résistance, Hamas, a mené samedi 07 Octobre une offensive d’ampleur à la lisière de Gaza, presque 50 ans jour pour jour après la guerre d’Octobre 1973, réussissant à franchir les frontières israéliennes et à faire des centaines de morts parmi les civils et militaires israéliens, ainsi qu’un nombre indéterminé d’otages.

Après avoir lancé une salve de roquettes, 5000 contre Israël, les résistants palestiniens ont fait une incursion terrestre, aérienne et maritime dans les colonies, prenant de court colons et soldats israéliens, et brisant le mythe de l’invincibilité d’Israël, et de son lourd arsenal militaire.

Depuis sa création en 1948, et dans toutes ses guerres contre arabes et palestiniens, jamais l’entité sioniste n’a essuyé un tel affront, et n’a subi de telles pertes. Sa riposte ne s’est pas faite attendre, Tsahal a perpétré des centaines de raids contre Gaza, mais les représailles de l’entité sioniste s’annoncent encore plus lourdes ; la guerre sera longue, a annoncé Netanyahu.

Entre la condamnation ferme de l’Occident de l’assaut de Hamas, et son soutien total à Israël, les pays de la région ont appelé, en majorité, à la retenue et à la désescalade pour éviter une dégénérescence de la situation.

La Tunisie a exprimé son soutien total et sans conditions au peuple palestinien ; l’Algérie a condamné « la politique de mégalomanie et de répression imposée a vaillant peuple palestinien », suite à son « agression barbare contre la bande de Gaza ».

Le Maroc a appelé à une réunion du Conseil de la Ligue arabe, pour la recherche de moyens en vue de l’arrêt de cette dangereuse escalade .

Le Maroc avait exprimé, auparavant, sa profonde préoccupation suite à « la détérioration de la situation et au déclenchement des actions militaires dans la bande de Gaza, condamnant les attaques contre les civils d’où qu’ils soient ».

Gnetnews