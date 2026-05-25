PÃ¨lerinage 2026 : Bouhali salue le succÃ¨s de la premiÃ¨re phase et appelle Ã la vigilance pour les jours saints

Le ministre des Affaires religieuses appelle Ã la vigilance sanitaire et Ã la rigueur dans l’accomplissement des rites

Ahmed Bouhali, ministre des Affaires religieuses et prÃ©sident du bureau des hajjs tunisiens, a prÃ©sidÃ© samedi soir Ã La Mecque une rÃ©union de coordination rÃ©unissant l’ensemble des membres du bureau, les composantes de la mission officielle, le prÃ©sident-directeur gÃ©nÃ©ral de la sociÃ©tÃ© des services et hÃ©bergements, ainsi que les reprÃ©sentants de la mission diplomatique tunisienne en Arabie saoudite.

Le ministre a saluÃ© les efforts dÃ©ployÃ©s par les membres du bureau, dont les fruits se sont traduits par une premiÃ¨re phase du pÃ¨lerinage rÃ©ussie, saluÃ©e par les pÃ¨lerins eux-mÃªmes. Il a rappelÃ© que le service des hajjs constitue Â« un grand honneur et un rÃ´le bÃ©ni Â».

Un plan rigoureux adossÃ© Ã des avis jurisprudentiels

Le ministre a prÃ©cisÃ© que le bureau a Ã©laborÃ© un plan dÃ©taillÃ© visant Ã faciliter l’accomplissement des rites tout en prÃ©servant la santÃ© des pÃ¨lerins, en s’appuyant sur des avis juridiques et des solutions de flexibilitÃ© intÃ©grÃ©s dans le Â« Guide du haji Â» prÃ©parÃ© par le ministÃ¨re sous la supervision d’un panel de spÃ©cialistes.

Des recommandations pour les jours Ã venir

Ã€ l’approche des jours les plus intenses du pÃ¨lerinage, le ministre a formulÃ© plusieurs recommandations Ã l’adresse des membres de la mission : interdire aux pÃ¨lerins de quitter les tentes entre 10h et 16h afin d’Ã©viter les coups de chaleur ; se conformer strictement aux orientations du guide et harmoniser les avis religieux dÃ©livrÃ©s ; respecter les instructions des autoritÃ©s saoudiennes, qui ont tÃ©moignÃ© respect et considÃ©ration Ã la mission tunisienne ; intensifier l’encadrement spirituel et religieux dans les tentes lors du jour de Tarwiya et du jour d’Arafat, notamment par l’imamat des priÃ¨res, la rÃ©citation du Coran, la prÃ©dication et les invocations ; assister les personnes Ã¢gÃ©es et malades dans l’accomplissement des rites, en particulier la station Ã Muzdalifa et le jet des pierres ; respecter les dispositifs de circulation mis en place par les autoritÃ©s saoudiennes pour la lapidation ; et sensibiliser les pÃ¨lerins Ã la portÃ©e spirituelle du jour d’Arafat.

La rÃ©union s’est conclue par une prÃ©sentation dÃ©taillÃ©e des itinÃ©raires recommandÃ©s pour les dÃ©placements entre les Lieux saints, notamment vers Muzdalifa puis le campement de Mina.