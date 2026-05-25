Sonia Dahmani condamnÃ©e Ã  deux ans de prison pour ses dÃ©clarations sur les conditions carcÃ©rales

25-05-2026

Â L’avocate et chroniqueuse fait l’objet de cinq poursuites distinctes fondÃ©es sur le dÃ©cret-loi nÂ°54

La chambre criminelle du Tribunal de premiÃ¨re instance de Tunis a prononcÃ© ce lundi une peine de deux ans d’emprisonnement Ã  l’encontre de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, dans une affaire engagÃ©e Ã  la suite de dÃ©clarations qu’elle avait tenues dans les mÃ©dias au sujet des conditions de dÃ©tention dans les Ã©tablissements pÃ©nitentiaires tunisiens.

La procÃ©dure avait Ã©tÃ© initiÃ©e sur plainte du ministÃ¨re de la Justice, qui estimait que ces propos constituaient une infraction au regard de la lÃ©gislation en vigueur. La juridiction a retenu la qualification pÃ©nale et prononcÃ© la peine de deux ans ferme.

Cette condamnation s’inscrit dans un contexte judiciaire plus large : Sonia Dahmani est actuellement poursuivie dans cinq affaires distinctes, toutes fondÃ©es sur le dÃ©cret-loi nÂ°54 relatif Ã  la cybercriminalitÃ©, rÃ©guliÃ¨rement invoquÃ© dans des dossiers visant des journalistes, avocats et militants de la sociÃ©tÃ© civile.

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