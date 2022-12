PLF 2023: L’Ordre des experts-comptables contre une hausse de la pression fiscale

C’est au tour de l’Ordre des experts-comptables de Tunisie de réagir sur projet de loi de finances 2023 qui leur a été présenté dernièrement lors de la réunion du Conseil national de la fiscalité.

Ainsi, dans un communiqué paru ce lundi 5 décembre, L’Ordre a dans un premier temps souligné que ce projet de loi de finances devait être le point de départ d’une réforme fiscale profonde et complète, devant intervenir dans un cadre politique et économique clair et transparent avec le concours de la majorité des cartiers économiques et sociaux.

L’OECT, a appelé « éviter les dispositions qui pourraient être prise en faveur de la hausse de la pression fiscale et de l’inflation », précisant que ceci pourrait avoir des conséquences négatives sur la situation des citoyens, des entreprises, mais également sur le pouvoir d’achat et le climat des affaires et des investissements.

L’Ordre a par ailleurs expliqué qu’il avait présenté une cinquantaine de propositions portant essentiellement sur la lutte contre l’évasion fiscale, utilisant le levier de l’élargissement de l’assiette fiscale, en renforçant le contrôle et en développant la digitalisation de l’administration. Il a aussi, dans ce sens, préconisé la simplification des procédures et la mise à niveau de la législation en vigueur, toujours dans le but de lutter contre l’évasion fiscale.

Gnetnews