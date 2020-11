Pour Akrimi, Msakni ne peut même plus jouer en Tunisie

Invité sur les ondes d’ExpressFM, le journaliste sportif Sami Akrimi est revenu sur la prestation qu’il a qualifiée de « très moyenne » de l’équipe de Tunisie face à la Tanzani vendredi dernier. Pour Akrimi, les problèmes de l’organisation de l’équipe sont flagrants et particulièrement le milieu de terrain : « Mettre Rafiaâ, Sassi et Sekhiri au même endroit ne libère pas le jeu de l’équipe. Cette configuration est mise en place pour garder la place de Youssef Msakni. Ce dernier n’est même plus capable de joueur un match du championnat tunisien ».

GnetNews