Premier League-J04 : Arsenal balaye Forest

13-09-2025

Arsenal a dominé Nottingham Forest avec une victoire nette de 3-0 à l’Emirates Stadium. Le milieu de terrain espagnol Martin Zubimendi s’est distingué avec un doublé, marquant à la 32e et à la 80e minute, dont une superbe reprise de volée. L’autre but des Gunners a été inscrit par Victor Gyökeres à la 46e minute.

Cette victoire permet à l’équipe de Mikel Arteta de reprendre confiance après sa défaite précédente, et de se replacer en tête du classement provisoire de la Premier League.

