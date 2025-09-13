Premier League-J04 : Chelsea évite la défaite chez Brentford

13-09-2025

Dans un derby londonien palpitant, Brentford et Chelsea se sont quittés sur un match nul 2-2 au Gtech Community Stadium. Kevin Schade a ouvert le score pour les Bees en première période, mais Chelsea est revenu en force grâce à un but de Joao Pedro. Brentford a repris l’avantage par l’intermédiaire de l’attaquant danois Mikkel Damsgaard, mais un penalty de Cole Palmer dans le temps additionnel a sauvé un point pour les Blues.

Le résultat permet à Chelsea de conserver sa deuxième place au classement de la Premier League, tandis que Brentford se hisse à la quinzième position.

