Premier League-J07 : Bouffée d’oxygène pour Man Utd

Manchester United a remporté une victoire nécessaire contre Sunderland sur le score de 2-0 à Old Trafford, lors de la 7ème journée de Premier League. Les Red Devils ont rapidement pris l’avantage en première mi-temps grâce à un but de Mason Mount à la 8ème minute, suivi d’un second but inscrit par Benjamin Sesko à la 31ème minute.

En contrôle du match, l’équipe a géré son avance en seconde période pour s’assurer un succès professionnel qui apporte un certain soulagement à l’entraîneur et permet à l’équipe de remonter au classement.