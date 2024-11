PrÃ©servation des biens de l’Ã‰tat : KaÃ¯s SaÃ¯ed ordonne des actions urgentes

Préservation des biens de l’État : Kaïs Saïed ordonne des actions urgentes

Le président de la République, Kaïs Saïed, a dirigé, ce lundi 11 novembre 2024, une séance de travail au Palais de Carthage, en présence de Kamel Maddouri, chef du gouvernement, Ezzedine Ben Cheikh, ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Wajdi Lahdhili, ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières, et Tarek Chaouach, directeur général de l’Office des terres domaniales.

Suite à sa visite récente à Henchir Enfidha, le président Saïed a instruit les responsables d’adopter des mesures urgentes pour protéger les biens publics et privés de l’État. Il a également souligné la nécessité d’engager des responsabilités contre tout manquement ou implication dans la dilapidation des ressources nationales. Ces mesures visent à préserver le patrimoine national et garantir sa bonne gestion dans l’intérêt du peuple tunisien.

