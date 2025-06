Prévisions météo du 11 juin : Légère baisse des températures et ciel peu nuageux sur l’ensemble du pays

Le temps s’annonce globalement calme ce mercredi 11 juin 2025, avec un ciel peu nuageux attendu sur l’ensemble du territoire tunisien, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.

Les vents souffleront du nord sur les régions du nord et du centre, et de l’est sur le sud. Ils seront généralement faibles à modérés, avec un renforcement léger prévu en fin de journée sur les zones sud du pays.

La mer restera peu agitée, offrant des conditions favorables aux activités maritimes.

Côté températures, une baisse relative est attendue. Les maximales oscilleront entre 28 et 32°C sur les zones côtières et les hauteurs, tandis qu’elles atteindront entre 33 et 38°C dans les autres régions. Un pic de 40°C pourrait être enregistré localement dans le sud-ouest.

