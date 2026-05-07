Prévisions météo: Un jeudi voilé sur la Tunisie

07-05-2026

Ciel couvert et légère fraîcheur de saison ce jeudi, avec des averses ponctuelles attendues en soirée sur le Nord du pays.

La journée de ce jeudi s’annonce majoritairement couverte sur l’ensemble du territoire, avec un léger recul des températures par rapport aux jours précédents. Les maximales se stabiliseront autour de 27°C, tandis que les minimales avoisineront 18°C.

Des averses en soirée sur le Nord

Si la matinée et l’après-midi devraient se dérouler sans précipitations significatives, de faibles averses restent envisageables en soirée, principalement sur les régions septentrionales du pays. Les habitants du Grand Tunis et du littoral nord sont invités à prévoir un imperméable en fin de journée.

Un vent d’Est modéré

Le vent soufflera de secteur Est, à intensité modérée, apportant une légère humidité marine sur les côtes.

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