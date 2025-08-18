Proposition de loi pour lutter contre le jet de dÃ©chets dans les espaces publics en Tunisie

18-08-2025

Le dÃ©putÃ© Youssef Toumi a prÃ©sentÃ© ce lundi 18 aoÃ»t 2025 les grandes lignes de la proposition de loi nÂ°87, visant Ã  interdire et sanctionner le dÃ©pÃ´t de dÃ©chets dans les espaces publics. DÃ©posÃ©e le 10 juillet dernier par 17 parlementaires, cette initiative cherche Ã  protÃ©ger lâ€™environnement et la santÃ© publique tout en promouvant une citoyennetÃ© Ã©cologique.

Le texte prÃ©voit lâ€™interdiction de tout dÃ©pÃ´t sauvage de dÃ©chets, quâ€™ils soient mÃ©nagers, industriels, commerciaux, agricoles, Ã©lectroniques, de construction, solides ou liquides, en dehors des sites autorisÃ©s.

Trois niveaux dâ€™infractions sont distinguÃ©s :

Infractions mineures : jet de mÃ©gots, mouchoirs ou petites bouteilles plastiques â†’ amende de 100 Ã  300 dinars et participation obligatoire Ã  des opÃ©rations de nettoyage de 1 Ã  3 jours.

Infractions moyennes : abandon de grands sacs ou dâ€™ordures mÃ©nagÃ¨res en dehors des horaires fixÃ©s â†’ amende de 300 Ã  1 000 dinars, saisie des dÃ©chets aux frais du contrevenant et poursuites judiciaires en cas de rÃ©cidive.

Infractions graves : rejet de dÃ©chets mÃ©dicaux, industriels, Ã©lectroniques ou de gravats en grande quantitÃ©, pollution des sources dâ€™eau ou des espaces verts â†’ amende de 2 000 Ã  5 000 dinars et peine de prison de 1 Ã  6 mois pour les rÃ©cidivistes ou en cas de risque sanitaire.

Pour Youssef Toumi, cette loi Â« ne cherche pas Ã  alourdir les citoyens par des amendes, mais Ã  instaurer un comportement responsable face Ã  lâ€™espace public et Ã  renforcer la protection de lâ€™environnement Â».

Gaza : Plus de 60 Palestiniens tuÃ©s en 24 heures, le bilan dÃ©passe

18-08-2025

Olfa Hamdi annonce avoir reÃ§u des correspondances officielles de lâ

18-08-2025

Tunisie: Vers lâ€™instauration de la sÃ©ance unique dans les Ã©tabli

18-08-2025

RentrÃ©e scolaire 2025-2026 : Le CNP publie plus de 15 millions de m

18-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du c

25-04-2025

Drame Ã  Mezzouna : L'effondrement d'un mur, l'eff

18-04-2025

SociÃ©tÃ© SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
SociÃ©tÃ© Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une
SociÃ©tÃ© Drame Ã  Mezzouna : L’effondrement d’u

