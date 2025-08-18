Proposition de loi pour lutter contre le jet de dÃ©chets dans les espaces publics en Tunisie

Le dÃ©putÃ© Youssef Toumi a prÃ©sentÃ© ce lundi 18 aoÃ»t 2025 les grandes lignes de la proposition de loi nÂ°87, visant Ã interdire et sanctionner le dÃ©pÃ´t de dÃ©chets dans les espaces publics. DÃ©posÃ©e le 10 juillet dernier par 17 parlementaires, cette initiative cherche Ã protÃ©ger lâ€™environnement et la santÃ© publique tout en promouvant une citoyennetÃ© Ã©cologique.

Le texte prÃ©voit lâ€™interdiction de tout dÃ©pÃ´t sauvage de dÃ©chets, quâ€™ils soient mÃ©nagers, industriels, commerciaux, agricoles, Ã©lectroniques, de construction, solides ou liquides, en dehors des sites autorisÃ©s.

Trois niveaux dâ€™infractions sont distinguÃ©s :

Infractions mineures : jet de mÃ©gots, mouchoirs ou petites bouteilles plastiques â†’ amende de 100 Ã 300 dinars et participation obligatoire Ã des opÃ©rations de nettoyage de 1 Ã 3 jours.

Infractions moyennes : abandon de grands sacs ou dâ€™ordures mÃ©nagÃ¨res en dehors des horaires fixÃ©s â†’ amende de 300 Ã 1 000 dinars, saisie des dÃ©chets aux frais du contrevenant et poursuites judiciaires en cas de rÃ©cidive.

Infractions graves : rejet de dÃ©chets mÃ©dicaux, industriels, Ã©lectroniques ou de gravats en grande quantitÃ©, pollution des sources dâ€™eau ou des espaces verts â†’ amende de 2 000 Ã 5 000 dinars et peine de prison de 1 Ã 6 mois pour les rÃ©cidivistes ou en cas de risque sanitaire.

Pour Youssef Toumi, cette loi Â« ne cherche pas Ã alourdir les citoyens par des amendes, mais Ã instaurer un comportement responsable face Ã lâ€™espace public et Ã renforcer la protection de lâ€™environnement Â».

