Pyramids FC-Mayele : « Si nous avons battu l’EST, nous pouvons battre quiconque »

Le club de Pyramids FC, co-leader du groupe D avec l’Espérance Sportive de Tunis affrontera ce samedi les Angolais de Sagrada Esperança pour le compte de la cinquième journée de la ligue des champions d’Afrique. L’attaquant du club égyptien est intervenu en conférence de presse d’avant match et a déclaré : « Nous avons un avantage sur notre adversaire, même si nous jouons sur son terrain. Nous sommes devant au classement et nous devons jouer solidaires et compacts. Nous avons beaucoup de qualités que nous avons montré depuis le début de la compétition et dernièrement contre l’Espérance. Si nous avons battu les Sang et or, nous pouvons battre n’importe qui ».

