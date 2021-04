Rabah Madjer : « EST-MCA ? Ce sera un match correct »

L’ex gloire de la sélection algérienne et du FC Porto s’est exprimé au sujet du match qui opposera, ce samedi, l’Espérance Sportive de Tunis au MC Alger dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupe de la C1.

Pour Rabah Madjer, il n’y a absoument rien à craindre quant au déroulement correct de la rencontre : « Les deux équipes doivent s’imposer pour terminer en tête de leur groupe. Je ne vois aucune raison valable pour les Sang et Or de lever le pieds et je ne comprends pas pourquoi il y aurait un arrangement entre les deux équipes ».

