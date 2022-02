Radhi Jaïdi : « Juaning ? Je n’en sais pas beaucoup, mais s’ils sont là… »

Le coach de l’Espérance Sportive de Tunis s’est exprimé aux micros d’Attessiaâ TV pour parler du premier match de la nouvelle campagne africaine des Sang et Or. Les champions de Tunisie seront effet opposés aux Botswanais de Juaning Galaxy à Rades ce vendredi : « Je ne connais pas beaucoup de choses sur cette équipe. Mais, je pense que si elle est là en phase de poules c’est qu’elle doit avoir beaucoup de qualités. Nous n’avons aucun droit à l’erreur et nous devons rester concentrés et appliqués pour atteindre notre objectif ».

GnetNews