Récolte céréalière : le Kef franchit la barre des 739 mille quintaux

La campagne céréalière 2026 se présente sous de bons auspices dans le gouvernorat du Kef, où près de 739 mille quintaux ont déjà rejoint les centres de collecte à la date du 22 juin. Les opérations de moisson se poursuivant à un rythme soutenu, les quantités collectées devraient encore progresser dans les semaines à venir — une dynamique qui vient consolider les réserves nationales de céréales et, par extension, la sécurité alimentaire du pays.

Le gouverneur du Kef accueille la patronne de l’Office des céréales

C’est dans ce contexte qu’une tournée de terrain a conduit les équipes de l’Office des céréales à travers les principaux gouvernorats producteurs, l’objectif étant double : vérifier que les centres de collecte sont prêts à absorber l’afflux de la récolte, et apporter un appui de proximité aux différents acteurs de la filière. À cette occasion, le gouverneur Walid Kaïba a reçu la présidente-directrice générale de l’Office des céréales, une rencontre qui a permis de dresser un état des lieux précis de la moisson, de la collecte et des conditions de stockage dans la région.

Un tour complet des infrastructures régionales

La délégation a multiplié les étapes : le centre de collecte d’Errabiba, le centre de stockage de Kalaat Senan, le groupement de services agricoles de Kalaat Khasba, puis le point de collecte de la Banque des services agricoles à El Maskhiya ont tous été passés en revue. Cap ensuite sur Dahmani, où se trouve un autre centre de stockage central, avant un détour par Le Sers pour examiner le travail des sociétés coopératives spécialisées dans les grandes cultures et le blé. La tournée s’est achevée à Zaafrane, dans la délégation du Kef Est, entre centre de stockage de l’Office et antenne de la Banque des services agricoles.

Fluidité saluée, moyens renforcés

Sur chaque site, l’attention s’est portée sur les espaces de réception de la récolte, les équipements mis à disposition des agriculteurs et les procédures destinées à fluidifier la chaîne de réception. Au terme de cette visite, le gouverneur du Kef s’est félicité de l’organisation constatée sur le terrain, estimant que la coordination entre les intervenants avait permis de désengorger les centres de collecte et de fluidifier les opérations, par comparaison avec les saisons antérieures.

La présidente-directrice générale de l’Office des céréales a, pour sa part, fait savoir que deux camions lourds de l’institution avaient été déployés en renfort des centres de collecte — un coup de pouce logistique destiné à accélérer le transport de la récolte vers les sites de stockage en cette période charnière de la campagne.