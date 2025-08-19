Récolte du zgougou : Légère baisse et prix attendus entre 50 et 53 dinars le kilo

La récolte du pin d’Alep, plus connu sous le nom de zgougou, connaît cette année une légère baisse, a indiqué ce mardi Tarek Makhzoumi, membre du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), lors de son intervention dans la matinale de la radio Mosaïque FM.

Selon lui, plusieurs facteurs expliquent cette diminution, notamment les effets du changement climatique, les incendies qui ont ravagé de vastes surfaces forestières au cours des dernières années, ainsi que le retard enregistré dans la délivrance des autorisations de récolte.

Concernant les prix, Makhzoumi a estimé qu’ils devraient se situer entre 50 et 53 dinars le kilogramme dans les zones de production, avec une légère hausse dans d’autres régions.

Le responsable a par ailleurs insisté sur la nécessité de distinguer entre le produit local et les quantités introduites illégalement en Tunisie. Il a expliqué que le zgougou tunisien se caractérise par sa petite taille et sa couleur noire, contrairement au produit de contrebande, en provenance d’un pays voisin, qui tend vers le rouge et présente une taille plus importante.

