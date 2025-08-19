Récolte du zgougou : Légère baisse et prix attendus entre 50 et 53 dinars le kilo

19-08-2025

La récolte du pin d’Alep, plus connu sous le nom de zgougou, connaît cette année une légère baisse, a indiqué ce mardi Tarek Makhzoumi, membre du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), lors de son intervention dans la matinale de la radio Mosaïque FM.

Selon lui, plusieurs facteurs expliquent cette diminution, notamment les effets du changement climatique, les incendies qui ont ravagé de vastes surfaces forestières au cours des dernières années, ainsi que le retard enregistré dans la délivrance des autorisations de récolte.

Concernant les prix, Makhzoumi a estimé qu’ils devraient se situer entre 50 et 53 dinars le kilogramme dans les zones de production, avec une légère hausse dans d’autres régions.

Le responsable a par ailleurs insisté sur la nécessité de distinguer entre le produit local et les quantités introduites illégalement en Tunisie. Il a expliqué que le zgougou tunisien se caractérise par sa petite taille et sa couleur noire, contrairement au produit de contrebande, en provenance d’un pays voisin, qui tend vers le rouge et présente une taille plus importante.

Gnetnews

Fil d'actualités

Kairouan : Mise en place d’un nouveau service d’imagerie mé

19-08-2025

Sabra sous tension : Israël entre dans le quartier et frappe la vil

19-08-2025

Niveau des barrages en Tunisie : Légère baisse du remplissage

19-08-2025

Zakaria Dassi : « L’intégration de l’intelligence artificielle

19-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une
Société Drame à Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualités

Kairouan : Mise en place d’un nouveau service d’imagerie médicale

19-08-2025

Sabra sous tension : Israël entre dans le quartier et frappe la ville, un journ

19-08-2025

Niveau des barrages en Tunisie : Légère baisse du remplissage

19-08-2025

Zakaria Dassi : « L’intégration de l’intelligence artificielle sera un tou

19-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025