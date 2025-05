Relance du complexe industriel de Mezzouna : Une priorité pour le ministère de l’Industrie

Une réunion de travail consacrée au suivi du dossier de réhabilitation et de réexploitation du complexe industriel de Mezzouna, situé dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, s’est tenue lundi 26 mai 2025 au siège du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.

La ministre a insisté sur la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des recommandations présidentielles visant à relancer l’activité industrielle à Mezzouna, avec pour objectif principal la création de nouvelles opportunités d’emploi dans la région. Elle a souligné l’importance de la mobilisation collective pour finaliser les études de faisabilité économiques et techniques ainsi que les plans d’affaires des projets proposés.

Le ministère assure la coordination entre tous les intervenants, tandis que l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation est chargée de piloter et d’harmoniser la préparation des études des projets en collaboration avec le Groupe chimique tunisien et les centres techniques industriels. Ces derniers évaluent les besoins en équipements, les procédés de fabrication et les spécificités techniques indispensables au lancement des projets.

Après une présentation de l’état d’avancement des études de faisabilité, la ministre a ordonné la poursuite rapide de ces travaux et a demandé à accompagner étroitement les porteurs de projets en leur fournissant toutes les données complémentaires nécessaires pour soutenir leurs initiatives d’investissement.

Gnetnews