Remaniement au ministère de l’Industrie : le directeur général de l’électricité écarté à son tour

Belhassen Chiboub limogé par décret, dans la foulée du départ de la ministre Fatma Thabet Chiboub fin avril

Belhassen Chiboub, directeur général de l’électricité et des énergies renouvelables au ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie, a été démis de ses fonctions. Sa révocation a été officialisée par un décret publié au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) en date du mardi 5 mai 2026.

Cette décision intervient une semaine après la mise à l’écart de la ministre de tutelle. Le 28 avril dernier, la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub, avait en effet été relevée de ses fonctions par le Président de la République. Dans l’attente d’une nomination définitive, la gestion du ministère a été confiée par intérim au ministre de l’Équipement et de l’habitat.