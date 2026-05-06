Inflation en hausse : 5,5 % en avril 2026, tirée par l’alimentation et l’habillement

Les prix des fruits frais et de la volaille bondissent de plus de 19 % et 16 % sur un an, selon l’INS

Le taux d’inflation a atteint 5,5 % en glissement annuel au mois d’avril 2026, selon les données publiées par l’Institut National de la Statistique (INS) dans son bulletin mensuel consacré à l’indice des prix à la consommation.

Alimentation et habillement, principaux vecteurs de la hausse

Cette progression s’explique en premier lieu par l’accélération des prix dans deux catégories de dépenses. Le groupe « Alimentation » affiche une hausse de 8,2 % en avril, contre 6,8 % le mois précédent, tandis que le groupe « Habillement et chaussures » enregistre une progression de 9,3 %, après 7,5 % en mars.

Au sein du panier alimentaire, les hausses les plus marquées concernent les fruits frais (+19,2 %), la volaille (+16,1 %), la viande d’agneau (+16,1 %), les légumes frais (+13,5 %), la viande bovine (+12 %) et le poisson frais (+11,9 %). À contre-courant, les huiles alimentaires reculent de 6,8 % et les œufs de 4,4 %.

Les transports freinent la dynamique inflationniste

Le groupe « Services Transport » a en revanche contribué à modérer la hausse globale, avec un rythme de progression ramené à 2,2 % en avril, contre 2,8 % en mars.