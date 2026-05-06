Tunisie : Avocats Sans Frontières conteste une décision de suspension de ses activités

L’organisation dénonce une atteinte à la liberté de la société civile et annonce un recours judiciaire

L’organisation Avocats Sans Frontières a annoncé avoir reçu une décision ordonnant la suspension de ses activités sur le territoire tunisien. Elle rejette fermement cette mesure, qu’elle qualifie d’atteinte injustifiée à la liberté d’action de la société civile et de remise en cause des espaces indépendants œuvrant à la promotion de l’intérêt général, de la justice et de l’État de droit.

L’organisation conteste également les fondements de cette décision, estimant qu’elle ne repose ni sur un cadre juridique transparent ni sur un processus participatif. Elle y voit plutôt la manifestation d’une volonté délibérée de restreindre l’action des initiatives citoyennes.

Avocats Sans Frontières a affirmé son intention de ne pas se soumettre à cette injonction sans résistance. L’organisation annonce qu’elle mobilisera l’ensemble des voies légales et judiciaires à sa disposition afin de contester la décision devant les instances compétentes.