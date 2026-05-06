Saison du Hajj 2026 : Tunisair programme 44 vols et lance un service de bagages à domicile

Quelque 5 700 pèlerins seront acheminés vers les Lieux Saints au départ de cinq aéroports tunisiens

Dans le cadre de ses préparatifs pour la saison du Hajj 2026, Tunisair annonce la programmation de 44 vols aller-retour destinés à transporter environ 5 700 pèlerins vers les Lieux Saints, sur la période allant du 7 mai au 14 juin 2026, au départ de cinq aéroports tunisiens.

Un dispositif aérien déployé sur plusieurs aéroports

Les vols aller s’échelonneront du 7 au 21 mai. Dans un premier temps, du 7 au 12 mai, les appareils seront orientés vers Médine, avant de desservir Djeddah du 13 au 21 mai. Les aéroports concernés sont Tunis-Carthage, Sfax-Thyna, Monastir-Habib Bourguiba, Djerba-Zarzis et Gabès-Matmata, selon une répartition pensée pour optimiser le confort et l’organisation du voyage. Les vols retour, au nombre de 22, opèreront depuis Médine et Djeddah du 1er au 14 juin 2026.

Des franchises bagages adaptées et une nouvelle prestation inédite

Tunisair prévoit une franchise bagage spécifique pour les pèlerins : deux valises de 23 kg chacune, une bouteille de cinq litres d’eau de Zamzam, ainsi qu’un bagage à main de 8 kg.

La compagnie lance par ailleurs une nouvelle prestation baptisée « Pèlerin sans bagage », conçue pour offrir un confort optimal tout au long du voyage. Ce service permet aux pèlerins de rejoindre directement leurs hébergements à La Mecque et à Médine sans avoir à attendre leurs bagages à l’aéroport : ces derniers sont acheminés de l’aéroport à l’hôtel à l’arrivée, puis de l’hôtel à l’aéroport au départ, sous la supervision d’équipes spécialisées et dans le respect des plus hautes normes de sécurité. Les pèlerins souhaitant bénéficier de ce service sont invités à apposer l’étiquette dédiée sur leurs bagages, à vérifier l’exactitude de leurs informations personnelles et à suivre les instructions des équipes en charge.

Contact

Pour toute information complémentaire, Tunisair met à disposition des familles un centre d’appel joignable au 81 107 777, ainsi que l’adresse électronique callcenter@tunisair.com.tn.