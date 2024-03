La CONECT aspire à devenir le réseau d’entrepreneurs le plus influent de Tunisie

La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) a tenu sa rencontre annuelle avec les médias le jeudi 07 mars 2024, en présence du président de la CONECT, Aslan Berjeb, des membres de son bureau exécutif et des membres du conseil administratif.

Dans la continuité des résolutions adoptées lors de son 3ème Congrès National en novembre dernier, et conformément aux orientations de son nouveau bureau exécutif pour le mandat 2023-2027, la CONECT ambitionne de s’affirmer comme le réseau d’entrepreneurs le plus influent du pays, jouant un rôle central dans le développement durable de la Tunisie.

Cette conférence de presse a été l’occasion pour l’organisation patronale de présenter les axes de travail du nouveau mandat.

Croissance, emploi et richesse

« Nous ne pouvons pas parler de croissance sans les entreprises privées », a affirmé le nouveau président de la CONECT et avocat, Aslan Berjeb. Ce dernier a mis l’accent sur la nécessité de soutenir la notion de liberté d’entreprendre, qui, selon lui, est la clé au développement économique et à la croissance.

Ainsi, le syndicat a décidé de mener de front une bataille pour un meilleur accès au financement, principal frein à la création d’entreprise. « Les PME sont confrontées à de véritables difficultés pour le financement de leur projet en raison des taux d’intérêts beaucoup trop élevés pratiqués par les banques », déplore Hosn El Oujoud Ben Mustafa, Vice-présidente de la CONECT.

Elle ajoute également qu’en ce qui concerne les programmes de financement, ils ne sont pas assez visibles et connus, mais aussi que les critères d’éligibilité demeurent trop sévères par rapport à la conjoncture économique que vit la Tunisie.

Parmi les autres points sur lesquels la centrale compte travailler, Aslan Berjeb a évoqué la révision des cahiers de charge pour une meilleure liberté d’entreprendre, le développement des relations et de la collaboration entre les secteurs publics et privés, la révision du code de change et la digitalisation de l’administration.

Transition jumelle : Ecologique et numérique

Comme mentionné plus haut, la CONECT ambitionne de s’affirmer comme le réseau d’entrepreneurs le plus influent du pays, jouant un rôle central dans le développement durable de la Tunisie. C’est dans cette logique que Aslan Berjeb évoque l’investissement responsable.

« Cette idée suggère que les entreprises puissent investir et entreprendre en respectant à la fois l’environnement, la gouvernance et le social. Aujourd’hui la transition écologique dans le monde de l’entreprise n’est plus un luxe mais une réelle obligation », a-t-il déclaré.

Dans ce sens, la CONECT a prévu d’organiser des ateliers de sensibilisation et de formation auprès des industriels autour des enjeux de la taxe carbone qui sera en vigueur à partir de 2026. « Il y a une demande importante d’entreprises qui souhaitent entamer leur transition énergétique et en tant que CONECT, nous devons les aider dans ce cheminement », explique Abdellatif Ben Hammouda, président du groupement des producteurs d’énergies renouvelables. « Aujourd’hui nous devons parler de sécurité plus que de transition », ajoute-t-il.

L’organisation prévoit, également, la mise en place d’un label RSE (responsabilité sociétales des entreprises) afin d’améliorer la résilience des entreprises face aux défis environnementaux.

La CONECT ambitionne également de plancher sur un concept en plein boom, celui de l’économie orange ou créative. « De nos jours, il serait fortement bénéfique pour la Tunisie d’exploiter le potentiel de l’économie créative, un domaine riche en opportunités pour générer des richesses et des emplois. Elle représente un secteur à forte valeur ajoutée et à fort potentiel d’employabilité, avec des perspectives de croissance considérables », souligne Aslan Berjeb.

Ainsi, la mission de la CONECT consiste à démocratiser le concept d’économie créative et à encourager la réflexion à ce sujet, en tirant des enseignements des expériences internationales. L’objectif est de mettre en lumière l’importance des filières créatives en termes de croissance économique et de création d’emplois. « La Tunisie possède un réservoir de créativité considérable, ce qui lui permettrait de se positionner dans cette économie immatérielle. Il s’agit véritablement d’une économie à part entière, engendrant des produits variés tels que les jeux vidéo, les œuvres artistiques et les produits locaux. Je suis convaincu que notre rôle est de démontrer qu’il existe une identité propre à la Tunisie que nous pouvons promouvoir », poursuit-il.

Enfin pour être une force de proposition, la vice-présidente de la CONECT, Mongia Amara a mis l’accent sur le renforcement de la data en Tunisie. « Nous réalisons de nombreuses études sur différents secteurs économiques, nous permettant ainsi de développer les investissements directs étrangers », dit-elle.

Jeunesse et talent

Etablie depuis 2011, la CONECT est encore considérée comme un jeune patronat. Une occasion pour la centrale de miser également sur la jeunesse tunisienne. A ce propos, Berjeb a évoqué la nécessité de soutenir la génération dite « Alpha » qui donne naissance chaque jour à de plus en plus d’étudiants/entrepreneurs notamment à travers la création de start-up. « Nous voulons développer la culture entrepreneuriale et guider cette nouvelle génération qui regorge de compétences et de talents ».

Par ailleurs, la CONECT dispose également d’un rayonnement international grâce à son réseau « CONECT international », dont Monia Jeguirim Essaidi est la vice-présidente. « Notre objectif est d’aider les entreprises tunisiennes à s’implanter à l’étranger et de soutenir la diaspora qui souhaite investir en Tunisie », relève cette dernière.

En conclusion, la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) a tracé une vision ambitieuse pour son mandat 2023-2027. Sous la direction d’Aslan Berjeb, la CONECT aspire à devenir le réseau d’entrepreneurs le plus influent du pays.

Ainsi, la CONECT se positionne comme un acteur dynamique et engagé, prêt à catalyser le développement économique tout en faisant face aux défis contemporains avec innovation et responsabilité.

Wissal Ayadi