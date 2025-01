Rencontres stratégiques du ministre de l’Économie à Davos : Renforcement de la coopération internationale et des investissements

Dans le cadre de sa participation au Forum économique mondial de Davos, le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a rencontré, le mercredi 22 janvier 2025, Mme Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre la Tunisie et l’organisation internationale, ainsi que des opportunités pour la Tunisie de bénéficier davantage du soutien technique offert par la CNUCED pour intégrer plus efficacement l’économie mondiale, en particulier dans les domaines du commerce et des investissements.

Mme Grynspan a présenté un rapport sur une étude des politiques d’investissement réalisée dans le cadre de la coopération entre la CNUCED et la Tunisie, et a exprimé son enthousiasme à l’idée de visiter la Tunisie dans un avenir proche.

Sur le plan bilatéral, M. Abdelhafidh a également rencontré Mme Rania Al-Mashat, ministre de la Planification et du Développement économique de l’Égypte, ainsi que Mme Zeina Toukan, ministre de la Planification et de la Coopération internationale de la Jordanie. Ces rencontres ont permis de discuter des moyens de renforcer la coopération économique et d’aborder les sujets d’intérêt commun.

Le ministre a également participé à une rencontre conjointe avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, et la directrice générale de l’Organisation internationale pour les migrations.

Au cours des deux jours, le ministre a multiplié les rencontres avec des investisseurs et des responsables de grandes entreprises pour discuter du climat d’investissement en Tunisie, des avantages compétitifs du pays, et des opportunités dans divers secteurs.

M. Abdelhafidh a également pris part à une table ronde sur la préservation des chaînes de valeur mondiales face à l’instabilité géopolitique. Il a pris la parole lors d’une session de haut niveau intitulée : « Des leaders pour une région durable au Moyen-Orient et en Afrique du Nord – Intelligence artificielle et financement ».

Dans ce contexte, il a souligné l’importance des défis émergents dans les domaines de l’énergie et de l’eau, tout en précisant que la Tunisie avait élaboré des stratégies à court et moyen terme pour y faire face, actuellement en cours d’exécution. Il a insisté sur la responsabilité des pays riches dans cette situation, étant les principaux responsables du dommage écologique et des changements climatiques croissants.

