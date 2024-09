Renforcement des relations tuniso-norvégiennes : Lancement du Conseil d’affaires et projets solaires à grande échelle

La deuxième session des consultations bilatérales tuniso-norvégiennes s’est tenue le mercredi 18 septembre 2024, au siège du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger. L’événement a été coprésidé par M. Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d’État tunisien, et M. Andreas Motzfeldt Kravik, son homologue norvégien.

Ces consultations ont mis en lumière la solidité des relations d’amitié entre la Tunisie et la Norvège, tout en insistant sur la nécessité de renforcer et diversifier leur coopération, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée. Les discussions ont également porté sur les investissements norvégiens en Tunisie, dans le cadre de la nouvelle stratégie africaine de la Norvège.

Les deux parties ont également échangé sur plusieurs questions régionales et internationales d’actualité, parmi lesquelles la situation désastreuse dans les Territoires palestiniens occupés et ses graves répercussions humanitaires.

En marge de ces consultations, la Tunisie et la Norvège ont annoncé le lancement officiel du Conseil d’affaires tuniso-norvégien, avec la participation de représentants de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et d’acteurs économiques des deux pays.

Un autre moment fort de cette rencontre a été la signature d’un mémorandum d’entente pour le lancement de projets solaires à grande échelle, entrepris par la société norvégienne « Scatec » dans les régions de Sidi Bouzid et Tozeur. La cérémonie s’est déroulée au siège du Palais du Gouvernement à la Kasbah.

