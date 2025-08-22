RentrÃ©e 2025/2026 : Le ministÃ¨re du Commerce intensifie le contrÃ´le des fournitures scolaires

Ã€ lâ€™approche de la rentrÃ©e scolaire 2025/2026, le MinistÃ¨re du Commerce et du DÃ©veloppement des exportations a annoncÃ© la mise en place dâ€™un programme de contrÃ´le anticipatif dans le cadre du programme national de surveillance de la qualitÃ© des produits, de leur sÃ©curitÃ© et de la protection des consommateurs.

Ce dispositif vise Ã garantir lâ€™intÃ©gritÃ© des transactions Ã©conomiques et Ã assurer la qualitÃ© des fournitures scolaires, notamment des cahiers subventionnÃ©s. Les autoritÃ©s sâ€™assureront que les quantitÃ©s de papier subventionnÃ© sont correctement utilisÃ©es et que les cahiers produits rÃ©pondent aux normes de qualitÃ©.

Depuis dÃ©but juillet, les services centraux et rÃ©gionaux ont lancÃ© un contrÃ´le prÃ©ventif des fournitures scolaires dans tous les circuits de distribution, incluant la vÃ©rification des mentions obligatoires conformÃ©ment Ã la rÃ©glementation en vigueur.

Le programme comprend Ã©galement des analyses en laboratoire des fournitures scolaires afin de vÃ©rifier lâ€™absence de substances chimiques dangereuses, telles que les mÃ©taux lourds ou certaines substances organiques locales interdites. Les produits scolaires ressemblant Ã des produits alimentaires ou prÃ©sentant un danger pour la santÃ© des enfants, ainsi que certaines colles interdites, ont Ã©tÃ© saisis.

Enfin, le ministÃ¨re sâ€™assurera de la transparence des transactions Ã©conomiques, en contrÃ´lant les factures dâ€™achat, les dossiers dâ€™approvisionnement, les cahiers des charges et les registres commerciaux, tout en vÃ©rifiant les rÃ©ductions appliquÃ©es et la rÃ©gularitÃ© de lâ€™approvisionnement.

Gnetnews