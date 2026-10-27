Reportage : Requiem rouge et blanc, l’Etoile dans l’ombre de son passÃ©

Sousse, octobre 2026. Le vent dâ€™automne balaie les abords du Stade Olympique de Sousse. Les ruelles de la ville, dâ€™ordinaire vibrantes au rythme des Ã©popÃ©es continentales, portent aujourd’hui le poids dâ€™un silence lourd.

Les semaines de Ligue des Champions et de Coupe de la CAF dÃ©filent sur les Ã©crans, mais pour les fidÃ¨les de lâ€™Ã‰toile Sportive du Sahel, ces rendez-vous se jouent sans leur Ã©toile polaire. Une absence devenue insupportable.

Une semaine ordinaire, un jour sans fin

Chaque semaine oÃ¹ rÃ©sonnent les hymnes africains â€” tours prÃ©liminaires, phases de poules ou finales â€” est un vÃ©ritable supplice pour le peuple Ã©toilÃ©. Peu importe qui se qualifie ou qui prend la porte ; l’amertume est totale. Impossible de se prÃªter au jeu des taquineries ou de jeter un Å“il sur les autres clubs quand sa propre Ã¢me est absente de la grande scÃ¨ne.

Câ€™est un dÃ©chirement au quotidien. Beaucoup ne le rÃ©alisent peut-Ãªtre pas de l’extÃ©rieur, mais ceux qui ont connu lâ€™Ã¢ge d’or savent exactement ce que l’Ã‰toile a perdu.

De 1995 Ã 2008, en treize saisons, lâ€™ESS a disputÃ© 15 finales africaines (en comptant les quatre Supercoupes). MÃªme en retranchant ces derniÃ¨res, cela reste 11 finales en 13 ans, dont trois en Ligue des Champions sur quatre annÃ©es (2004, 2005, 2006 â€” oÃ¹, malgrÃ© une absence en C1, l’Ã‰toile s’emparait de la CAF, puis 2007).

TÃ©moignages : La voix des tribunes

Anis, 38 ans, abonnÃ© de longue date :

Â«Â Ouvrir lâ€™application les jours de match et ne rien voir, câ€™est comme chercher une Ã©toile dans un ciel totalement noir. On nous parle de projets, de bilans comptables et dâ€™ADN… Mais lâ€™ADN de lâ€™Ã‰toile, câ€™est la sueur sur les pelouses africaines, pas les tableaux Excel. On a lâ€™impression quâ€™on est en train dâ€™aseptiser notre fiertÃ© au nom de la gestion.Â Â»

Karim, 24 ans, membre d’un groupe de supporters :

Â«Â Voir des Ã©quipes avec un quart de notre budget et la moitiÃ© de nos salaires nous passer devant en championnat, Ã§a fait mal. Ces clubs n’ont pas la ferveur de notre public qui remplit les caisses chaque annÃ©e malgrÃ© les crises. On nâ€™a aucune excuse. Notre place, par dÃ©faut, câ€™est le Top 4, point final.Â Â»

Le piÃ¨ge de la gestion et la banalisation de la mÃ©diocritÃ©

Aujourd’hui, le discours officiel ne jure que par l’Ã©quilibre financier, les milliards, la restructuration et la fameuse Â«Â ADN du clubÂ Â». Mais de quel ADN parle-t-on ? Lâ€™ADN vÃ©ritable de lâ€™Ã‰toile exige dâ€™Ãªtre sur le terrain, qualifiÃ© pour les poules, en train de batailler, souligne tristement Ramzi Falleh, 38 ans qui regrette l’Ã©poque des dÃ©placements africains avec son club de coeur.

Il poursuit ensuite : Â«Â Invoquer la prÃ©tendue Ã©volution du football africain ne prend pas quand le championnat local voit des Ã©quipes au quart de nos moyens nous damner le pion chaque saison. Zarzis, l’US Monastir ou le Stade Tunisien sont plus affÃ»tÃ©s, plus mordants. Ces clubs, avec tout le respect qu’on leur doit, n’ont pas un public capable de gÃ©nÃ©rer des milliards chaque saison comme le nÃ´tre. MÃªme au creux de la vague, avec toutes nos sanctions financiÃ¨res, l’Ã‰toile continue de dÃ©penser et de payer plus qu’eux. Il n’y a donc aucune excuse. Le simple poids du maillot devrait suffire pour figurer chaque annÃ©e parmi les quatre reprÃ©sentants nationauxÂ Â».

Chercher l’Ã©quilibre financier tout en s’isolant des compÃ©titions qui rapportent le plus d’argent relÃ¨ve du paradoxe. Disputer deux tours prÃ©liminaires et quatre matchs de poule suffit Ã renflouer les caisses de plus d’un milliard. Cela attire les sponsors sans effort, par la simple magie de la vitrine continentale.

Lâ€™Ã‰toile et ses supporters ne peuvent plus vivre ainsi. C’est le strict minimum syndical pour une institution de cette envergure. Qu’on commence la saison avec un effectif fort ou faible, avec ou sans le sou, avec des objectifs clairs ou flous, la place de l’Ã‰toile parmi les quatre premiers est un dÃ» par dÃ©faut. Le reste est nÃ©gociable.

Cette saison sâ€™est ouverte avec un mot d’ordre rÃ©signÃ© : Â«Â Pas d’objectifs prÃ©cis, on reconstruit.Â Â» Traduit dans la langue de l’ADN Ã©toilÃ©, cela signifie au moins une qualification arrachÃ©e pour la Coupe de la CAF. Ce que l’on contemple aujourd’hui n’a plus rien Ã voir avec l’histoire de l’Ã‰toile. Ces errements doivent cesser. Pour que lâ€™Ã‰toile redevienne enfin l’Ã‰toile.