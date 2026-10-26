L’infatigable Harry Kane touche enfin le ciel

Après une carrière passée à faire trembler les filets aux quatre coins du globe, le capitaine de l’Angleterre décroche enfin la plus prestigieuse des distinctions individuelles.

Pendant des années, on lui a reproché une chose par-dessus tout : L’absence de trophées.

Mais Harry Kane n’a jamais cessé de faire ce qu’il sait faire de mieux : Marquer. Encore marquer. Et continuer à marquer.

Il est le meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise, avec pas moins de 91 buts au compteur.

Il a largement franchi la barre des 500 buts en carrière, en club comme en sélection.

Il a quitté Tottenham en tant que meilleur scoreur absolu de l’histoire du club.

En Allemagne, il a poursuivi sur sa lancée avec une régularité impressionnante, battant des records et soulevant ses tout premiers titres historiques sous les couleurs du Bayern Munich.

Des buts du droit. Des buts du gauche. Des buts de la tête. Des penaltys. Des passes décisives. Des éclairs de numéro 10 tout en portant le numéro 9.

Harry Kane n’a jamais été un simple avant-centre. Il a incarné l’un des attaquants les plus complets de sa génération.

Longtemps, il a regardé les autres soulever les trophées et récolter les plus grands honneurs. Aujourd’hui, son tour est arrivé. À 33 ans, Harry Kane soulève le BALLON D’OR.

Et il n’existe sans doute pas de plus bel hommage pour raconter le destin d’un joueur qui a continué d’y croire, même quand il semblait toujours lui manquer ce petit quelque chose pour entrer définitivement dans la légende.

Désormais, plus rien ne lui manque. Harry Kane est le meilleur joueur du monde.