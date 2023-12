Résultats du premier tour préliminaire de la Coupe de Tunisie

Voici les résultats des matches du premier tour préliminaire de la Coupe de Tunisie 2023-2024 réservé aux clubs de la Ligue Nationale Amateurs Niveau 1 disputés ce samedi :

AS Mehamedia 3-1 ES Feriana

US Jedaida 3-2 Olympique du Kef

CS Rouhia 1-4 CS Menzel Bouzalfa

Baath Bouhajla 1-1 (TAB 3-4) ES Tazarka

CS Mejez El Bab 1-0 FC Hammamet

AS Kasserine 0-1 Stir Zarzouna

US Boussalem 2-1 Mégrine Sport

US Sbeitla 3-1 VS Menzel Abderrahmene

US Ksibet Mediouni 0-0 (TAB 5-3) OS Kebili

Nahdha Jammel 1-0 LPS Tozeur

Baath Regueb 2-1 Stade Sportif Sfaxien

Stade Sportif Gafsien 0-1 (AP) US Ksour Essef

ES Bouchamma 4-1 AS Agareb