Réunion entre la ministre du Transport et la Société Saoudienne SABATCO pour le développement du transport public en Tunisie

La ministre de l’Équipement et de l’Habitat, également chargée de diriger le ministère des Transports, Sarah Zaafrani Zenzri, a rencontré ce mercredi 5 juin 2024, une délégation de la société saoudienne SABATCO, spécialisée dans le transport ferroviaire. Cette réunion visait à échanger des points de vue sur les perspectives de coopération pour développer le système de transport public en Tunisie.

La ministre a salué la volonté commune de la Tunisie et de l’Arabie saoudite de promouvoir les investissements dans divers secteurs, notamment celui des transports. Elle a souligné l’importance que l’État tunisien accorde à ce secteur vital et son engagement à atteindre les objectifs fixés en matière de transformations numériques, énergétiques et écologiques. La ministre a également exprimé l’ouverture du ministère à établir des partenariats efficaces pour concrétiser les projets en rapport, conformément aux règlements en vigueur.

Étaient présents à cette réunion le chef du cabinet de la ministre, le secrétaire général par intérim du ministère, les PDG de la Société des Transports de Tunis et de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens, ainsi que des représentants des ministères des Affaires étrangères, des Transports, et de l’Économie et de la Planification.

Gnetnews