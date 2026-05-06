Saison estivale 2026 : la CTN programme 149 traversées pour 433 000 passagers au départ de Marseille et Gênes

136 000 réservations déjà enregistrées, avec des tarifs préférentiels couvrant 31 % de la capacité totale

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a dévoilé ce mercredi le dispositif maritime qu’elle met en place pour la saison estivale 2026, à destination des Tunisiens résidant à l’étranger. S’exprimant sur les ondes de la Radio Nationale, la directrice commerciale du transport des passagers, Amel Ben Rajeb, a détaillé un programme de 149 traversées, réparties entre 82 rotations sur la ligne Marseille et 67 sur la ligne Gênes.

Une capacité d’accueil significative

La saison débutera le 15 juin 2026. La CTN prévoit une capacité globale de 433 000 passagers et 126 000 véhicules, assurée par les navires Tanit et Carthage. À ce jour, 136 000 réservations ont déjà été enregistrées, témoignant d’un engouement précoce pour cette saison. Dans un souci de proximité avec les Tunisiens originaires du sud du pays, la compagnie a également programmé 9 traversées supplémentaires sur la ligne de Zarzis.

Des tarifs préférentiels et un paiement facilité

Sur le plan tarifaire, 31 % de la capacité totale est proposée à des prix réduits, avec des remises comprises entre 25 et 39 %. Plusieurs formules sont disponibles : le tarif « Famille », le tarif « Marjane » offrant des réductions de 14 à 31 %, et le tarif « Marhba », destiné aux passagers voyageant sans véhicule, avec des remises allant de 38 à 40 %.

La CTN propose par ailleurs un paiement échelonné, avec un acompte de 15 % à la réservation et le solde à régler 45 jours avant la date de départ. Les ventes étant ouvertes depuis décembre 2025, la responsable a insisté sur l’importance de la réservation anticipée afin de garantir sa place.

Une flotte préparée pour la haute saison

Sur le plan opérationnel, la compagnie a engagé des opérations de maintenance et de remise en état de sa flotte, dans le cadre d’un programme visant à améliorer ses performances et à renforcer sa capacité d’accueil pour répondre aux exigences de la saison estivale.