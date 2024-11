Samir Abdelhafidh rencontre des responsables saoudiens au Forum mondial de l’investissement

À l’occasion du Forum mondial de l’investissement qui se déroule à Riyad du 25 au 27 novembre 2024, le ministre de l’Économie et de la Planification, M. Samir Abdelhafidh, a rencontré des responsables de grandes entreprises saoudiennes, en présence du ministre adjoint saoudien à l’Investissement.

Les entreprises présentes à cette rencontre évoluent dans divers secteurs, tels que le tourisme, les énergies renouvelables, le commerce, l’exploitation minière, la fabrication de matériaux de construction, les industries électriques, et le développement immobilier. Des représentants du Fonds saoudien pour le développement et de la Banque saoudienne pour l’exportation et l’importation étaient également présents.

Lors de cette session, à laquelle a assisté l’ambassadeur de Tunisie à Riyad, M. Hichem Fourati, et son équipe, le ministre a mis en lumière la solidité des relations bilatérales entre la Tunisie et l’Arabie saoudite, réaffirmant l’engagement de son gouvernement à renforcer ces liens et à diversifier leurs domaines de coopération.

M. Abdelhafidh a présenté aux participants un aperçu de l’évolution récente de l’économie tunisienne, en soulignant l’importance de l’investissement privé, tant national qu’international, comme moteur clé de la croissance économique, de la création d’emplois et de l’amélioration des conditions sociales.

Il a également abordé les efforts en cours pour améliorer l’environnement des affaires et l’attractivité de l’investissement en Tunisie, notamment à travers des réformes visant à renforcer la transparence, à réduire la bureaucratie et à offrir un soutien accru aux investisseurs et entrepreneurs.

Le ministre a également mis en avant les avantages compétitifs de la Tunisie, tels que sa position géographique stratégique, son ouverture économique, la haute qualification de sa main-d’œuvre et la stabilité politique du pays, invitant les entreprises saoudiennes à visiter la Tunisie pour explorer les opportunités disponibles dans leurs domaines d’activité.

Dans le cadre du Forum, M. Samir Abdelhafidh a participé à une session de discussion où il a souligné l’importance de l’investissement privé pour stimuler la croissance économique et créer de la richesse, en insistant sur la nécessité d’un équilibre entre développement économique et progrès social, un principe central dans les politiques et programmes réformateurs de la Tunisie.

Le ministre, accompagné de l’ambassadeur de Tunisie à Riyad et de son équipe, a également assisté à la cérémonie d’ouverture officielle du Forum, présidée par le ministre saoudien de l’Investissement, en présence de nombreux ministres, représentants gouvernementaux, responsables d’agences de soutien à l’investissement international, ainsi que d’acteurs économiques et d’experts de différents pays.

