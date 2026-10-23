Santé : l’hôpital Ibn Al-Jazzar de Kairouan réalise sa première greffe de cornée

23-10-2026

L’équipe médicale du service d’ophtalmologie et de chirurgie oculaire de l’hôpital universitaire Ibn Al-Jazzar, à Kairouan, a réalisé jeudi la première greffe de cornée de la région, a annoncé le directeur régional de la santé, Dr Jamel Mrabet.

Selon l’agence TAP, la patiente, âgée de 52 ans, souffrait d’une infection bactérienne aiguë qui avait provoqué une importante perforation de la cornée, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale d’urgence pour sauver son œil et préserver son intégrité.

La greffe, pratiquée en pleine phase aiguë de l’inflammation selon la technique dite de « kératoplastie à chaud », a été menée dans des délais records et couronnée de succès grâce à la coordination entre le Centre national pour la promotion de la greffe d’organes, les services d’ophtalmologie de Kairouan et de Nabeul, ainsi que les équipes de médecine légale, d’anesthésie et de réanimation de Kairouan.

Selon la même source, cette première renforce la capacité de l’hôpital à assurer des interventions spécialisées et urgentes dans la région, rapproche les services médicaux des citoyens et améliore la qualité des soins aux patients.

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