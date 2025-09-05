Santé : Vers des solutions urgentes pour le secteur pharmaceutique

Le ministère de la Santé et le syndicat des pharmaciens d’officine ont tenu, vendredi, une réunion consacrée à la situation du secteur pharmaceutique et aux difficultés rencontrées, en particulier par les pharmacies installées dans les régions de l’intérieur.

Dans un communiqué, le syndicat a indiqué qu’un accord a été trouvé pour engager un travail conjoint en vue d’apporter des solutions urgentes aux défis du secteur, avec un engagement du ministère de la Santé à adopter une série de mesures destinées à garantir la pérennité de l’activité des pharmacies et à assurer un accès équitable aux médicaments et aux services de santé dans l’ensemble du pays.

La rencontre a également porté sur la mise en place effective de la plateforme de veille pharmaceutique, dont les bases techniques seront prochainement finalisées.

Par ailleurs, la question des relations entre le syndicat et la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) a été abordée, dans la perspective de trouver des solutions pratiques permettant de préserver la stabilité du système de santé et les droits de toutes les parties concernées.

Enfin, le syndicat a précisé que les discussions ont permis d’interagir favorablement avec la proposition de la présidente de l’Ordre des médecins concernant l’adoption du générique des médicaments dans les prescriptions médicales, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et à la pratique déjà en vigueur dans le secteur public. Les deux parties se sont accordées à intégrer cette orientation dans le cadre légal et réglementaire afin de rationaliser les traitements, améliorer la qualité des services de santé et renforcer l’industrie pharmaceutique locale.

Gnetnews