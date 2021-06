Sellimi : « Le staff technique est responsable de la défaite de l’EST »

L’ancien milieu de terrain du Club Africain, Samir Sellimi, a déclaré à IFM, que l’Espérance Sportive de Tunis n’a pas bien préparé son match aller des quarts de finale de la ligue des champions : « L’EST était méconnaissable. Quand un ou deux joueurs sont en méforme, ce sont eux les responsables. Mais quand toute l’équipe est hors du coup, c’est le staff technique qui est le coupable. Le relâchement physique en seconde période est inexplicable. Badri ne devait pas jouer et Chaâbani pouvait se permettre de ne pas l’aligner. J’estime que la rencontre n’a pas été bien préparée. Malgré tout, les « Sang et Or » peuvent toujours se qualifier s’ils sortent un match semblable à celui du Zamalek ».