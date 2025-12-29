Serie A-J17 : La Roma domine le Genoa et repasse quatrième

À l’issue de cette 17e journée de Serie A, l’AS Roma a surclassé le Genoa (3-1) au Stadio Olimpico, signant un retour victorieux après sa déconvenue face à la Juventus. Les Giallorossi ont étouffé leurs adversaires dès la première période avec un réalisme glacial : l’Argentin Matías Soulé a ouvert le score dès la 14e minute, imité peu après par Manu Koné (19e) sur un service d’Evan Ferguson, avant que ce même Ferguson ne corse l’addition à la demi-heure de jeu (31e).

Malgré un sursaut d’orgueil du Genoa en fin de match, récompensé par la réduction de l’écart de Jeff Ekhator (87e), les hommes de Daniele De Rossi, qui retrouvait son ancien club, n’ont pu éviter une troisième défaite consécutive. Ce succès permet à la Louve de doubler la Juventus et de s’installer à la quatrième place du classement pour conclure l’année civile.