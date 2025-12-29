Serie A-J17 : La Roma domine le Genoa et repasse quatrième

29-12-2025

À l’issue de cette 17e journée de Serie A, l’AS Roma a surclassé le Genoa (3-1) au Stadio Olimpico, signant un retour victorieux après sa déconvenue face à la Juventus. Les Giallorossi ont étouffé leurs adversaires dès la première période avec un réalisme glacial : l’Argentin Matías Soulé a ouvert le score dès la 14e minute, imité peu après par Manu Koné (19e) sur un service d’Evan Ferguson, avant que ce même Ferguson ne corse l’addition à la demi-heure de jeu (31e).

Malgré un sursaut d’orgueil du Genoa en fin de match, récompensé par la réduction de l’écart de Jeff Ekhator (87e), les hommes de Daniele De Rossi, qui retrouvait son ancien club, n’ont pu éviter une troisième défaite consécutive. Ce succès permet à la Louve de doubler la Juventus et de s’installer à la quatrième place du classement pour conclure l’année civile.

Fil d'actualités

Serie A-J17 : La Roma domine le Genoa et repasse quatrième

29-12-2025

CAN 2025-Gr A : Le Mali accompagne le Maroc en huitièmes

29-12-2025

CAN 2025-Gr A : Le Maroc surclasse la Zambie

29-12-2025

CAN 2025-Gr C : Un Congolais pour Tunisie-Tanzanie

29-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Serie A-J17 : La Roma domine le Genoa et repasse quatrième

29-12-2025

CAN 2025-Gr A : Le Mali accompagne le Maroc en huitièmes

29-12-2025

CAN 2025-Gr A : Le Maroc surclasse la Zambie

29-12-2025

CAN 2025-Gr C : Un Congolais pour Tunisie-Tanzanie

29-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025